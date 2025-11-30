Ferrari giù dal podio e McLaren indecisa | Mondiale aperto ad Abu Dhabi

Ilfoglio.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti, o quasi, felici. Il Mondiale Piloti si deciderà ad Abu Dhabi e saranno in tre a contenderselo. È quello che sperava Liberty Media. Ma prima di entrare in questo discorso, l’unico che davvero conta, è necessario un dato. Dodici mesi fa la Ferrari all’ultimo GP della stagione era in corsa per il Mondiale Costruttori. Nel 2025 la Ferrari chiude certamente quarta, senza più possibilità di raggiungere la Red Bull (che fa punti con un solo pilota). Quarta forza in un Mondiale con quattro grandi team. Ma come? Il Presidente Elkann aveva detto che gli ingegneri sono stati bravi perché, sono parole sue, “la macchina è migliorata”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

ferrari gi249 dal podio e mclaren indecisa mondiale aperto ad abu dhabi

© Ilfoglio.it - Ferrari giù dal podio e McLaren indecisa: Mondiale aperto ad Abu Dhabi

Scopri altri approfondimenti

ferrari gi249 podio mclarenFerrari giù dal podio e McLaren indecisa: Mondiale aperto ad Abu Dhabi - A Maranello si chiude quarti nonostante i proclami, mentre a Woking il muretto sbaglia tutto tra safety car, timori di favoritismi e “non scelte” fatali. ilfoglio.it scrive

Ferrari sul podio con Leclerc in Austria, McLaren domina in casa della Red Bull: Verstappen centrato da Antonelli - Doppietta McLaren nel GP d'Austria della Formula 1 2025 con Lando Norris che ha preceduto alla bandiera a scacchi il compagno di squadra e attuale leader del Mondiale Oscar Piastri che, dopo aver ... Lo riporta fanpage.it

Ferrari flop a Miami nel dominio McLaren: Leclerc e Hamilton lontanissimi dal podio - L'australiano Oscar Piastri ha vinto il Gp di Miami di F1, precedendo il compagno di scuderia Lando Norris. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Gi249 Podio Mclaren