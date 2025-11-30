Ferrari giù dal podio e McLaren indecisa | Mondiale aperto ad Abu Dhabi

Tutti, o quasi, felici. Il Mondiale Piloti si deciderà ad Abu Dhabi e saranno in tre a contenderselo. È quello che sperava Liberty Media. Ma prima di entrare in questo discorso, l’unico che davvero conta, è necessario un dato. Dodici mesi fa la Ferrari all’ultimo GP della stagione era in corsa per il Mondiale Costruttori. Nel 2025 la Ferrari chiude certamente quarta, senza più possibilità di raggiungere la Red Bull (che fa punti con un solo pilota). Quarta forza in un Mondiale con quattro grandi team. Ma come? Il Presidente Elkann aveva detto che gli ingegneri sono stati bravi perché, sono parole sue, “la macchina è migliorata”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

