Ferrara | Ho l’impressione che alla prossima sosta Conte prenderà ancora 7 giorni di riposo
Negli studi di Dazn si commenta la vittoria del Napoli contro la Roma e Ciro Ferrara esulta «Vittoria da grande squadra per il Napoli, in un momento in cui Conte ha avuto la capacità di cambiare, ma di avere una risposta dai ragazzi importante. Oggi hanno vinto una partita da grande squadra». Poi continua scherzando «Ho l’impressione che alla prossima sosta Antonio prenderà ancora 7 giorni di riposo. Quanto si è parlato di questo, eppure la connessione è sempre stata importante. Il senso di appartenenza che riesce a trasmettere è alla base di questo lavoro» Lectio del Napoli (di calcio e di contropiede): Roma demolita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
