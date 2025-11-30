Fernando Llorente sulla lotta al vertice | Inter Napoli e Milan forti ma Conte non molla mai
Inter News 24 Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus analizza la stagione e le prospettive della lotta scudetto! Le parole dello spagnolo. Intervistato da SportMediaset, l’ex attaccante della Juventus, Fernando Llorente, ha offerto la sua analisi sulla lotta per il vertice in Serie A dopo questa prima parte di campionato. Llorente ha evidenziato la forza delle principali contendenti: «Vedo forti Inter, Napoli e Milan », ha dichiarato l’ex centravanti, sottolineando che queste squadre sono ben attrezzate per lottare fino alla fine. Tuttavia, Llorente ha anche fatto un accenno alla Juventus e al suo ex allenatore, Antonio Conte: «Poi conoscendo Conte, che non molla mai, sarà lì un altro anno a lottare per il campionato». 🔗 Leggi su Internews24.com
