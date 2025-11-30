Fernando Alonso | In F1 c’è un eccesso di tutto tranne che di spettacolo

Fernando Alonso non è andato oltre l’ottava piazza in occasione delle qualifiche valide per il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento questo fine settimana presso il fascinoso circuito di Losail. Una giornata che probabilmente ha regalato meno rispetto alle aspettative quella dello spagnolo, il quale non ha nascosto un filo di amarezza una volta arrivato in zona mista per commentare la sua prestazione: “ Non partiamo in modo pulito da luglio – ha detto l’iberico – il che è una questione di fortuna in cui ho già perso le speranze, ma ora la priorità è essere davanti alle vetture Haas e Sauber alla fine della gara “. 🔗 Leggi su Oasport.it

