Fenomeno Leo Fornaroli dai kart a campione mondiale di F2 senza l’aiuto di un’Academy

Losail (Qatar), 30 novembre 2025 – Dopo aver conquistato il titolo mondiale in F3 nella passata stagione, Leonardo Fornaroli ha replicato la stessa impresa anche in Formula 2. Classe 2004, il giovane pilota piacentino si è fatto un bel regalo di compleanno, le ventuno candeline saranno soffiate mercoledì, anche se un ricorso poteva rimandare la festa di una settimana. Alla fine, però, i giudici hanno rigettato l’istanza per una possibile penalizzazione del suo collega Arvid Lindblad e così è arrivata la certezza che nessuno in classifica avrebbe più potuto raggiungerlo, sebbene ci siano ancora due corse da disputare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fenomeno Leo Fornaroli, dai kart a campione mondiale di F2 senza l’aiuto di un’Academy

