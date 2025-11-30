Fenerbahce-Galatasaray lunedì 01 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Si chiude con il derby Intercontinentale questo quattordicesimo turno di Superlig turca, con il Fenerbahce di Tedesco intenzionato ad insidiare la leadership in patria del Galatasaray. Le coppe hanno visto delusioni per entrambe, con il cimbom sconfitto in casa dai belgi del St. Gilloise e sempre più lontano dal passaggio del turno, e i sari kartallar che hanno impattato in casa contro il Ferencvaros di Robbie . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fenerbahce-Galatasaray (lunedì 01 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

