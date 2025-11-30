Fenerbahce-Galatasaray lunedì 01 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con il derby Intercontinentale questo quattordicesimo turno di Superlig turca, con il Fenerbahce di Tedesco intenzionato ad insidiare la leadership in patria del Galatasaray. Le coppe hanno visto delusioni per entrambe, con il cimbom sconfitto in casa dai belgi del St. Gilloise e sempre più lontano dal passaggio del turno, e i sari kartallar che hanno impattato in casa contro il Ferencvaros di Robbie . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

fenerbahce galatasaray luned236 01 dicembre 2025 ore 18 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Fenerbahce-Galatasaray (lunedì 01 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Contenuti che potrebbero interessarti

fenerbahce galatasaray luned236 01Pronostico Fenerbahçe-Galatasaray: le assenze riequilibrano il derby - Galatasaray è una partita di Super Lig e si gioca lunedì alle 18:00: diretta tv, notizie, probabili formazioni, pronostico. Secondo ilveggente.it

Galatasaray-Fenerbahce, Mourinho squalificato per 4 giornate: cosa è successo - Lunedì 24 febbraio si è giocato il sentitissimo derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce, match valido per la 25^ giornata. sport.sky.it scrive

Fenerbahce-Galatasaray, Mourinho stringe il naso a Okan Buruk. E l'allenatore cade a terra - La sfida tra Fenerbahce e Galatasaray in Coppa di Turchia prometteva scintille e così è stato. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fenerbahce Galatasaray Luned236 01