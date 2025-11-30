Femminicidio-suicidio a Po' Bandino fiaccolata per Stefania Terrosi

Il Comune di Città della Pieve invita “la comunità alla fiaccolata in memoria di Stefania Terrosi”. Lo rende noto il Comune di Città della Pieve attraverso i canali social ufficiali. “Per ricordare Stefania, stringerci intorno ai suoi cari e manifestare il nostro rifiuto verso ogni violenza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Femminicidio suicidio alle porte di Chiusi: uccisa sessantenne Due cadaveri scoperti a Po Bandino, al confine con Chiusi Sono nella casa dove viveva la donna i due cadaveri scoperti a Pò Bandino, una frazione di Città della Pieve, al confine con Chiusi, per i - facebook.com Vai su Facebook

Perugia, trovati in casa i corpi di un uomo e di una donna: si indaga su un possibile femminicidio-suicidio Vai su X

Stefania Terrosi uccisa a Città della Pieve dal compagno Antonio Iacobellis (ex Aeronautica). «Lui le ha sparato poi si è tolto la vita» - Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa in una frazione di Città della Pieve. Secondo ilmessaggero.it

Pistola acquistata da poco per femminicidio-suicidio Umbria - Aveva lecitamente acquistato, sembra da poco, la pistola Antonio Iacobellis, cinquantanovenne sottufficiale in pensione dell'aeronautica militare, che ieri con l'arma ha prima ucciso, in rapida succes ... Lo riporta ansa.it

Umbria, femminicidio-suicidio a Città del Pieve - L’uomo, un ufficiale in pensione, aveva avvisato per telefono un conoscente che avrebbe compiuto una "fol ... Si legge su tg24.sky.it