Femminicidio Ilaria Sula uccisa e nascosta in una valigia | la madre di Samson patteggia 2 anni di reclusione

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe aiutato il figlio a nascondere il corpo di Ilaria Sula dopo il delitto. La madre di Mark Samson ha chiesto e ottenuto il patteggiamento: condannata a due anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

