Femminicidio Ilaria Sula Nors Manlapaz mamma di Mark Samson condannata a 2 anni per aver aiutato il figlio

Nora Manlapaz è accusata di occultamento di cadavere, ha aiutato il figlio Mark Samson a ripulire la casa in cui uccise l'ex 22enne Ilaria Sula. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio Ilaria Sula, Nors Manlapaz mamma di Mark Samson condannata a 2 anni per aver aiutato il figlio

News recenti che potrebbero piacerti

Femminicidio Ilaria Sula: patteggia la madre di Samson - Daily, 28 novembre Vai su X

La presidente dell'Assemblea Nazionale di Noi Moderati Ilaria Cavo è intervenuta in sede di discussione generale del ddl femminicidio - facebook.com Vai su Facebook

Roma, femminicidio di Ilaria Sula: la madre di Samson patteggia due anni di reclusione - Nors Manlapaz, madre del 23enne ritenuto responsabile di aver ucciso la fidanzata 22enne, originaria di Terni, ha scelto il patteggiamento nel processo che la vede accusata di aver aiutato il figlio a ... Riporta roma.corriere.it

Femminicidio Ilaria Sula, madre di Samson patteggia due anni ed evita il carcere - di Marta Rosati Un’udienza breve, quella di venerdì mattina, davanti al Gip di Roma, Antonella Minunni, per Nors Manlapaz. Si legge su umbria24.it

La madre di Mark Samson condannata a due anni, aiutò il figlio a nascondere il corpo di Ilaria Sula. I genitori della 22enne increduli: «Ma è finita qui?» - Si sono ritrovati per la prima volta faccia a faccia i genitori di Ilaria Sula e la madre del ragazzo che ucciso la ragazza. Come scrive open.online