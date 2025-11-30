Femminicidio e suicidio a Po' Bandino Proietti | Rafforzeremo gli strumenti per prevenzione e tutela

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha espresso profondo dolore e cordoglio per la tragedia avvenuta a Pò Bandino, a Città della Pieve, dove – si è verificato un caso di femminicidio seguito da suicidio, un evento che genera sgomento e riapre una ferita profonda in tutto il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

