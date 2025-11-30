Femminicidio e suicidio a Po' Bandino Proietti | Rafforzeremo gli strumenti per prevenzione e tutela

Perugiatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha espresso profondo dolore e cordoglio per la tragedia avvenuta a Pò Bandino, a Città della Pieve, dove – si è verificato un caso di femminicidio seguito da suicidio, un evento che genera sgomento e riapre una ferita profonda in tutto il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

femminicidio suicidio po bandinoPistola acquistata da poco per femminicidio-suicidio Umbria - Aveva lecitamente acquistato, sembra da poco, la pistola Antonio Iacobellis, cinquantanovenne sottufficiale in pensione dell'aeronautica militare, che ieri con l'arma ha prima ucciso, in rapida succes ... Segnala ansa.it

femminicidio suicidio po bandinoStefania Terrosi uccisa a Città della Pieve dal compagno Antonio Iacobellis (ex Aeronautica). «Lui le ha sparato poi si è tolto la vita» - Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa in una frazione di Città della Pieve. Scrive ilmessaggero.it

femminicidio suicidio po bandinoCittà della Pieve, uomo e donna trovati morti in casa. La prima ipotesi: femminicidio-suicidio - Un uomo e una donna, entrambi intorno ai 60 anni, sono stati trovati senza vita nell’abitazione di lei, a Pò Bandino, frazione di Città della Pieve. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Suicidio Po Bandino