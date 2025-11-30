Femminicidio di Perugia il figlio di Stefania Terrosi | L’ha uccisa per farmi soffrire

Prima che Antonio Iacobellis sparasse a Stefania Terrosi aveva inviato un messaggio in cui annunciava il delitto. Una lettera di cinque pagine è stata sequestrata dai carabinieri. 🔗 Leggi su Repubblica.it

