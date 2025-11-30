Femminicidio di Perugia il figlio di Stefania Terrosi | L’ha uccisa per farmi soffrire

Prima che Antonio Iacobellis sparasse a Stefania Terrosi aveva inviato un messaggio in cui annunciava il delitto. Una lettera di cinque pagine è stata sequestrata dai carabinieri. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Femminicidio di Perugia, il figlio di Stefania Terrosi: “L’ha uccisa per farmi soffrire”

Femminicidio-suicidio a Po’ Bandino, una frazione di Città della Pieve in provincia di Perugia. Stefania Terrosi, 59 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dal compagno Antonio Iacobellis, 58. L’uomo dopo avere ammazzato la donna, ha rivolto l’arma contro se s - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio a Perugia: uccide la compagna e poi si suicida tg.la7.it/cronaca/femmin… Vai su X

Femminicidio di Perugia, il figlio della vittima: “L’assassino l’ha uccisa per farmi soffrire” - Prima che Antonio Iacobellis sparasse a Stefania Terrosi aveva inviato un messaggio in cui annunciava il delitto. Riporta repubblica.it

Stefania uccisa dal compagno Antonio con un proiettile al petto: lei voleva lasciarlo e cercava una casa tutta sua - Lui aveva detto a un amico di volere fare una "follia", poi i due spari: quello contro la donna e l'altro contro di sé ... Scrive today.it

Stefania Terrosi uccisa a Città della Pieve dal compagno Antonio Iacobellis (ex Aeronautica). «Lui le ha sparato poi si è tolto la vita» - Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa in una frazione di Città della Pieve. ilmessaggero.it scrive