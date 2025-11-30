Femminicidio di Ilaria Sula patteggia la mamma di Samson | condannata a due anni per occultamento di cadavere

Aiutò il figlio, Mark Samson, a nascondere il cadavere di Ilaria Sula, la 23enne uccisa a Roma nel marzo scorso con tre coltellate dall’ex fidanzato e poi gettata, chiusa in una valigia, in un dirupo a 40 chilometri dalla capitale. Per questo Nosr Manlapaz è stata condannata a due anni per il reato di occultamento di cadavere. Due giorni fa il giudice ha accolto la sua richiesta di patteggiamento della pena, concessa con sospensione condizionale. Ovvero non finirà in carcere. In attesa del processo a Samson, il primo verdetto provca le proteste dei familiari di Ilaria, di origine albanese ma residenti in Italia da molto tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio di Ilaria Sula, patteggia la mamma di Samson: condannata a due anni per occultamento di cadavere

