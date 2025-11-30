Settanta donne. Settanta femminicidi avvenuti in Toscana dal 2014 al 2025. Un racconto di due pratesi: le immagini della fotografa Arianna Sanesi e i testi della scrittrice e podcaster Anna Bardazzi (foto), entrambe da anni impegnate sul tema della violenza di genere. Da ricordare la mostra Vorrei che voi mi vedeste: resterà vistabile al Pecci fino all’11 gennaio, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa dal Centro La Nara e da Autolinee Toscane. Una selezione delle opere è proposta anche su alcuni bus della rete urbana di Prato così da accompagnare nel viaggio quotidiano tante persone e spingere ad una riflessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Femminicidi. Al Pecci, sui bus. Per vedere