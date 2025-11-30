Fedez e Marco Masini insieme di nuovo a Sanremo | Si riparte da qui L’omaggio del rapper al cantautore | Un grande onore

“È un grande onore”, dice Fedez ‘taggando’ su Instagram Marco Masini: “Si riparte da qui”. Li avevamo lasciati sul palco di Sanremo 2025, serata cover. L'emozione sul palco del rapper nel duetto con un totem della musica italiana, il testo ritoccato rispetto alla versione originale ( “Mi verrebbe di strapparti quei vestiti da p..a”: cancellato) e quella domanda che rimbalzava tra le poltrone dell’Ariston e i social: ma Fedez l’ha dedicata all'ex amante o alla ex moglie Chiara Ferragni?  Bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico, e ora mentre vado a fondo tu mi dici sorridendo ne ho abbastanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

