MILANO "Proviamo anche con Dio, non si sa mai", strofa resa popolare da Ornella Vanoni. Mentre lei se ne andava, la canzone è tornata a commuovere. C’è dunque ancora bisogno di chiese, segno della presenza di Dio in relazione con gli uomini? Lo abbiamo chiesto a un sacerdote, Segretario della Conferenza episcopale lombarda e Responsabile dei Beni culturali della Diocesi di Milano. Abitante nella Parrocchia di San Francesco di Paola, centralissima via Manzoni. Lì, Giorgio Armani, dall’ufficio adiacente, era solito entrare per una pausa di raccoglimento. Monsignor Giuseppe Scotti, si fa un gran discutere di templi cattolici dismessi e sconsacrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fede, architetti, società. Il dibattito aperto