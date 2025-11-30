FDA vaccini Covid | 10 bimbi morti

2.00 La Food and Drug Administration (FDA) rivedrà il suo approccio alle vaccinazioni per le malattie respiratorie dopo che un'email interna ha collegato 10 decessi pediatrici al vaccino contro il Covid. Lo rivela il Wall Street Journal Vinay Prasad, direttore della divisione vaccini, ha sottolineato che l'analisi è ancora preliminare e mancano dettagli clinici definitivi. Studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità confermano che gli effetti avversi gravi sono rari e i benefici superano i rischi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

