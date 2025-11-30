FC 26 SBC | Pacchetto Upgrade Eroe Base 86+ – Eroe Garantito!
È disponibile la SBC per l’ Upgrade Eroe Base 86+. Questa sfida garantisce un Eroe Base con valutazione minima 86 OVR, aumentando notevolmente le probabilità di sbloccare Eroi Meta di fascia alta. Costo Stimato: BassoMedio (richiede 83 TOTW, 84 TOTW, 85 OVR).. Durata: 14 giorni.. Ripetibile: Sì, ma solo 3 volte e si riattiva dopo 7 giorni.. Premio: 1x Pacchetto Eroi base 86+ (Non scambiabile).. Le 3 Sfide da Completare. Questa SBC richiede l’invio di tre rose a rating accessibile, ma con l’utilizzo di due carte TOTW. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio 1 – Rosa con valutazione 83 83 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
