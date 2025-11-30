FC 26 SBC ICONA | Ronald Koeman Tuono 89 OVR – Difensore Regista con Tiro da 87!
È disponibile la SBC per sbloccare l’Icona Ronald Koeman Tuono (89 OVR). Questa carta offre un Difensore Centrale (DC) o Centrocampista Difensivo (CDC) eccezionale, famoso per le sue statistiche difensive e un tiro sorprendentemente alto. Costo Stimato: Molto Alto (richiede 82, 85, 86 TOTW, 87, 88×2 OVR).. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x ICONA tuono Ronald Koeman 89 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 89 OVR CB, CDM 3 3 Difensore, Regista difensivo DIF 89, TIR 87, PAS 86, FIS 86 Le 6 Sfide da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
