È disponibile la SBC per sbloccare Christopher Nkunku Tuono (86 OVR). Questa carta offre un trequartista (CAM) estremamente versatile e tecnico, dotato di 5 Stelle Mosse Abilità e numerosi PlayStyle+. Costo Stimato: Alto (richiede 84 TOTW, 85 TOTW, 86 OVR).. Durata: 14 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Christopher Nkunku Tuono 86 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 86 OVR CAM, CM, LM, ST 3 5 Attaccante ombra, Falso 9 PAS 86, DRI 87, TIR 85, VEL 84 Le 3 Sfide da Completare. Questa SBC è impegnativa per le richieste di fodder di rating alto, in quanto richiede due carte TOTW e rose fino a 86 OVR. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 SBC: Christopher Nkunku Tuono (86 OVR) – Trequartista Versatile con 5 Stelle Abilità