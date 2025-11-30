Favo CT dell’Italia U17 | Non capiamo cosa succeda con la Nazionale maggiore Il talento qui c'è
A Fanpage Massimiliano Favo ha analizzato la sua Italia Under 17 reduce dai Mondiali: “I nostri ragazzi valgono come e più degli altri. Torniamo a casa con un grande bagaglio di esperienza”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
