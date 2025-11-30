Fascicolo digitale docenti entro dicembre saranno online i titoli dichiarati nei concorsi dal 2020 al 2025 PRIMO STEP

Orizzontescuola.it | 30 nov 2025

Fascicolo digitale docenti: il Ministero sta lavorando all'implementazione del sistema, che si realizzerà in più step. Il primo entro dicembre 2025, il secondo a marzo 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

