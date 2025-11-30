Famiglia nel bosco l' accusa del Codacons | Assurdo polverone mediatico si ha il diritto di vivere senza comodità se la scelta è consapevole

“Il caso della famiglia nel bosco che da giorni tiene banco su tutti i mass media è un polverone assurdo e incomprensibile, un corto circuito mediatico che deve finire al più presto”. Lo afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi."Ogni famiglia - dice Rienzi - ha diritto di scegliere come. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il papà della 'famiglia nel bosco' ha accettato l'offerta di un ristoratore di Ortona. Un passo avanti verso il ricongiungimento familiare - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, genitori accettano nuova casa gratis: ecco com'è Vai su X

Famiglia nel bosco, l'accusa del Codacons: "Assurdo polverone mediatico, si ha il diritto di vivere senza comodità se la scelta è consapevole" - "Decidere di crescere i propri figli in un bosco, senza la scuola pubblica e senza le comodità che la società attuale sembra voler imporre come uno standard obbligatorio per tutti, è un diritto che ne ... Da chietitoday.it

Famiglia nel bosco, Salvini accusa giudici e servizi sociali: "Con maranza e baby gang non si sono visti" - Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha attaccato i servizi sociali e i giudici del tribunale dei minori dell'Aquila sul caso della "famiglia del bosco" ... Lo riporta virgilio.it

