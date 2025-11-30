Famiglia nel bosco la richiesta shock | Li dovete pagare! Cosa è successo

Da tempo la storia della famiglia che ha scelto di vivere nei boschi di Palmoli, nell’entroterra del teatino, continua ad alimentare confronti e curiosità. La loro scelta radicale, fatta di vita immersa nella natura, lontano dalle dinamiche cittadine e sostenuta da istruzione domestica e autosufficienza, ha attirato negli ultimi mesi un’attenzione mediatica che nessuno avrebbe potuto prevedere. Documentari, articoli e contenuti online hanno contribuito a far conoscere questo angolo di Abruzzo anche oltre i confini nazionali, trasformando la quotidianità della famiglia in una sorta di narrazione spontanea del territorio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it