Nathan Trevallion si è trasferito nel casolare di Nonna Gemma della famiglia Carusi. Il lungo tira e molla è finito. La mattina di domenica 30 novembre Nathan Trevallion, il padre della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, ha varcato, per la prima volta da inquilino, la soglia del casolare di ‘ Nonna Gemma ‘, dove si trasferirà temporaneamente, in attesa dei lavori di ristrutturazione della sua abitazione: la decisione di andare a vivere lì potrebbe anche avere un impatto decisivo nell’esito del ricorso presentato contro l’ordinanza del Tribunale dei Minori dell’Aquila che aveva disposto, lo scorso 20 ottobre, l’allontanamento dei tre figli in una struttura protetta, dove sono insieme alla madre Catherine Birmingham. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Famiglia nel bosco di Palmoli, Nathan è entrato nella nuova casa: ‘Ora riuniscano la famiglia’