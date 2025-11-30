Famiglia nel bosco come vivono i neo rurali | una giornata con Sabine e Wouter

Quando - dopo una lunga e tortuosa strada tra i boschi piemontesi - molli l’auto sotto un albero e ti incammini a piedi in un sentiero sterrato, intuisci che stai entrando in un altro mondo, un’altra dimensione. Ma, ancora, non immagini che in realtà intraprenderai un incredibile, coinvolgente e sorprendente viaggio nel tempo. Sì, perché dopo 200 metri di discesa, tra buche e sassi, la stradina finisce e ti trovi davanti a una roulotte d’epoca (una Constructam Condor del 1970) una casa del 1800 (su una pietra c’è inciso 1829) e, soprattutto, una giovane famiglia che vive come i nostri bisnonni: con acqua della sorgente, senza allacciamento all’energia elettrica, senza gas e con un bagno a secco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, come vivono i "neo rurali": una giornata con Sabine e Wouter

