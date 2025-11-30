Famiglia nel bosco Alba Parietti legge gli atti e fa mea culpa | Avevo parlato a vanvera spinta dall’emotività

Torinotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Quando togli dei bambini da una realtà estremamente felice gli crei un trauma enorme e irreversibile. Questi bambini vivevano in una realtà idilliaca, erano felici, avevano una istruzione e una loro socialità relativa all'educazione che la famiglia aveva deciso di dargli. Una famiglia ha il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

famiglia bosco alba pariettiFamiglia nel bosco, Alba Parietti legge gli atti e fa mea culpa: "Avevo parlato a vanvera, spinta dall’emotività" - "Questi bambini vivevano in una realtà idilliaca, erano felici, avevano una loro istruzione e socialità", aveva detto ... Come scrive torinotoday.it

famiglia bosco alba pariettiFamiglia nel bosco, Parietti: ''Servizi sociali si occupino di bambini maltrattati'' - ''Ormai il danno è fatto, quando togli dei bambini da una realtà felice gli crei un trauma irreversibile'' ... Scrive adnkronos.com

famiglia bosco alba pariettiBimbi nel bosco, Parietti esplode: “È tutto sbagliato”. Esplode la polemica - «Quando togli dei bambini da una realtà estremamente felice gli crei un trauma enorme e irreversibile». Come scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Bosco Alba Parietti