Famiglia nel bosco Alba Parietti legge gli atti e fa mea culpa | Avevo parlato a vanvera spinta dall’emotività

"Quando togli dei bambini da una realtà estremamente felice gli crei un trauma enorme e irreversibile. Questi bambini vivevano in una realtà idilliaca, erano felici, avevano una istruzione e una loro socialità relativa all'educazione che la famiglia aveva deciso di dargli. Una famiglia ha il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Bosco di incanto e disincanto. La famiglia austro-abruzzese e un caso che mette in disaccordo tutti - di @michimas Vai su X

I genitori della “famiglia nel bosco”, Nathan e Catherine, hanno deciso, "pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate, di accettare per il tempo necessario all'attuazione delle migliorie abitative richieste", un immobile offerto da un privato cittadino ? - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, Alba Parietti legge gli atti e fa mea culpa: "Avevo parlato a vanvera, spinta dall’emotività" - "Questi bambini vivevano in una realtà idilliaca, erano felici, avevano una loro istruzione e socialità", aveva detto ... Come scrive torinotoday.it

Famiglia nel bosco, Parietti: ''Servizi sociali si occupino di bambini maltrattati'' - ''Ormai il danno è fatto, quando togli dei bambini da una realtà felice gli crei un trauma irreversibile'' ... Scrive adnkronos.com

Bimbi nel bosco, Parietti esplode: “È tutto sbagliato”. Esplode la polemica - «Quando togli dei bambini da una realtà estremamente felice gli crei un trauma enorme e irreversibile». Come scrive thesocialpost.it