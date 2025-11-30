Fame di case è allarme Per dieci alloggi 191 domande | Famiglie senza un tetto

"Numeri durissimi da accettare", 191 domande per 10 alloggi, cresce la domanda, cala l’offerta "ma in questo caso non è la dura legge del mercato a comandare". Il Sicet punta l’indice "sull’emergenza casa in riva all’Adda" e alla fame di alloggi il sindacato inquilini risponde "con la necessità di rimettere a disposizione le tante, troppe abitazioni sfitte: 31 su 370 a disposizione in zona fra Comuni e Aler. Spicca la situazione di Trezzo, 11 appartamenti vuoti dell’Agenzia e 13 del Municipio. Frutto anche di 15 anni di amministrazione di centrodestra senza progetti di riqualificazione", sottolinea Gianluigi Colombo, referente di zona della sigla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

