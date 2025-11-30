Fame di case è allarme Per dieci alloggi 191 domande | Famiglie senza un tetto
"Numeri durissimi da accettare", 191 domande per 10 alloggi, cresce la domanda, cala l’offerta "ma in questo caso non è la dura legge del mercato a comandare". Il Sicet punta l’indice "sull’emergenza casa in riva all’Adda" e alla fame di alloggi il sindacato inquilini risponde "con la necessità di rimettere a disposizione le tante, troppe abitazioni sfitte: 31 su 370 a disposizione in zona fra Comuni e Aler. Spicca la situazione di Trezzo, 11 appartamenti vuoti dell’Agenzia e 13 del Municipio. Frutto anche di 15 anni di amministrazione di centrodestra senza progetti di riqualificazione", sottolinea Gianluigi Colombo, referente di zona della sigla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Cuccìa di Santa Lucia Il 13 dicembre, nelle case siciliane, si rinnova un rito antico: la cuccìa. Grano bollito, dolce o salato, che racconta la fame e la speranza, la luce che torna dopo la notte più lunga. Ingredienti 500 gr di frumento Un pizzico di bicarbonato Un - facebook.com Vai su Facebook
Tirolo, bimbo di 3 anni morto di fame in casa: legato e torturato per mesi dai genitori, pesava solo 7 kg Vai su X
Fame di case, è allarme. Per dieci alloggi 191 domande: "Famiglie senza un tetto" - Il sindacato inquilini: "È necessario mettere a disposizione le tante, troppe abitazioni sfitte". Da ilgiorno.it
Aumenta la fame nel mondo, allarme cibo per 260 milioni di persone - La Fao, l'agenzia ONU per l'alimentazione, lancia un allarme sull'aumento della fame nel mondo. Come scrive rainews.it