Faenza con Latina c’è in palio il quinto posto
Come un alpinista, la Tema Sinergie vuole continuare a scalare la classifica, galvanizzata dal successo nel derby con l’Andrea Costa Imola. I faentini hanno la possibilità di conquistare il quinto posto, vincendo lo scontro diretto con la Benacquista Assicurazioni Latina che si presenterà alle 18 al PalaCattani. Le buone intenzioni e l’entusiasmo dei Raggisolaris si scontreranno però con i laziali, una delle squadre migliori del girone, che ha perso soltanto tre partite con le prime della classe. Latina ha cambiato tutto il roster in estate affidandolo a coach Gramenzi, condottiero della cavalcata di Roseto in A2 della scorsa stagione (la sua undicesima promozione in carriera), che ha puntato su un nucleo di giocatori visti anche in categorie superiori e su giovani di valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
