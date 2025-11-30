Faenza candidata a città creativa Unesco Neri M5s | Sostenere una strategia di visibilità turistica

A seguito dell'interrogazione presentata in Consiglio comunale dal titolo “Stato di attuazione e pianificazione delle iniziative a seguito dell'inserimento di Faenza nella rete delle città creative Unesco (Uccn) per l'artigianato e le arti popolari”, il Movimento 5 Stelle prende atto della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

