Faccio una follia Uccide la compagna E poi si toglie la vita

CITTÀ DELLA PIEVE (Perugia) Un messaggio dal contenuto "farneticante" inviato a più destinatari per annunciare le sue intenzioni: "Faccio una follia". Poi due colpi di pistola, uno contro la compagna l’altro contro di sé. Quando i carabinieri della compagnia di Città della Pieve hanno raggiunto l’abitazione di via Sardegna, nella frazione di Pò Bandino, la donna, Stefania Terrosi, 59 anni, e l’uomo, Antonio Iacobellis, 58, erano morti. L’allarme dato da un ex collega dell’uomo, pugliese come lui, che aveva chiamato il 112, non è riuscito a impedire che l’intento dell’uomo, un sottufficiale dell’Aeronautica militare, in pensione da circa un anno, si compisse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Faccio una follia". Uccide la compagna. E poi si toglie la vita

