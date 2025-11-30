Città della Pieve, 30 novembre 2025 – Era ossessionato, geloso di qualsiasi cosa riguardasse Stefania al di fuori di lui. Anche il nipotino. Lo dicono a bassa voce i familiari di Stefania Terrosi, 59 anni, uccisa - secondo quanto accertato - con un colpo di pistola esploso dal compagno Antonio Iacobellis, 58 anni, nell’ingresso dalla casetta a schiera dove vivevano da un paio di anni, a Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve. Il movente è ancora, formalmente, oggetto di approfondimento da parte della Procura della Repubblica di Perugia che coordina le indagini dei carabinieri, ma potrebbe essere riferito all’ossessione che l’uomo avrebbe avuto nei confronti della donna l’omicidio suicidio avvenuto nella mattinata di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Faccio una follia”. Stefania uccisa dal compagno, poi lui si toglie la vita: “Era geloso anche del nipotino”