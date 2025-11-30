Faccia a faccia con l’Arezzo Tosi | Partita difficile contro la capolista
"Sarà una partita difficile contro un Arezzo che è al vertice del campionato sin dall’inizio". Così il difensore Filippo Tosi presenta la trasferta in terra toscana nel corso della trasmissione Venerdì Samb in onda sul quotidiano on line La Nuova Riviera. "L’Arezzo – aggiunge Tosi – ha nomi importanti ma noi scenderemo in campo per dare fastidio alla capolista come abbiamo fatto con Ravenna e Ascoli. Non ci tireremo indietro perché queste sfide di alta classifica sono sempre le più belle. In questo periodo ci sta mancando solo un po’ di freddezza sotto porta con le prestazioni che ci stanno confrontando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
