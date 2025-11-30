Fabrizio conquista Tutte le Direzioni Risuona ’Almeno tu nell’universo’

Una serata di omaggi e di riconoscimenti reciproci, con incontri storici fortunatamente documentati da quelle classiche immagini che quando si rivedono, a distanza di dieci anni, si ricordano con nostalgia, ma anche con maggior consapevolezza del momento vissuto. E della fortuna di averlo vissuto. Sì, perché quando Mario Rosini ha invitato al pianoforte il grande Maurizio Fabrizio, per intonare insieme ’Almeno tu nell’universo’ – ormai un vero inno nazionale, opera dello stesso Fabrizio degli anni Settanta (ma interpreta da Mia Martini soltanto nel 1989) –, le mani esperte del compositore sulla tastiera, la spontaneità dell’interpretazione, il trasporto emotivo che ne è scaturito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabrizio conquista Tutte le Direzioni. Risuona ’Almeno tu nell’universo’

Argomenti simili trattati di recente

Demba/Fabrizio Divani Collection Divertente e giovanile, ma anche estremamente versatile: Demba ti conquista subito con il suo carattere! - facebook.com Vai su Facebook

Fabrizio Moro trionfa con "Non ho paura di niente", il nuovo album che conquista la Top10 FIMI, posizionandosi settimo. Successo anche tra CD, vinili e musicassette, dove raggiunge la quarta posizione. Un debutto straordinario con BMG! #FabrizioMoro #M Vai su X

Fabrizio Sala a Direzione Nord: “Milano città internazionale e accogliente, ma è fondamentale creare comunità" - Milano è già una città internazionale, ma per restare all’avanguardia deve affrontare nuove sfide e rinnovarsi in profondità. Si legge su affaritaliani.it