Fabrizio conquista Tutte le Direzioni Risuona ’Almeno tu nell’universo’

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata di omaggi e di riconoscimenti reciproci, con incontri storici fortunatamente documentati da quelle classiche immagini che quando si rivedono, a distanza di dieci anni, si ricordano con nostalgia, ma anche con maggior consapevolezza del momento vissuto. E della fortuna di averlo vissuto. Sì, perché quando Mario Rosini ha invitato al pianoforte il grande Maurizio Fabrizio, per intonare insieme ’Almeno tu nelluniverso’ – ormai un vero inno nazionale, opera dello stesso Fabrizio degli anni Settanta (ma interpreta da Mia Martini soltanto nel 1989) –, le mani esperte del compositore sulla tastiera, la spontaneità dell’interpretazione, il trasporto emotivo che ne è scaturito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fabrizio conquista tutte le direzioni risuona 8217almeno tu nell8217universo8217

© Ilrestodelcarlino.it - Fabrizio conquista Tutte le Direzioni. Risuona ’Almeno tu nell’universo’

Argomenti simili trattati di recente

Fabrizio Sala a Direzione Nord: “Milano città internazionale e accogliente, ma è fondamentale creare comunità" - Milano è già una città internazionale, ma per restare all’avanguardia deve affrontare nuove sfide e rinnovarsi in profondità. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Fabrizio Conquista Tutte Direzioni