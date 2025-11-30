Fabio Fazio torna questa sera, domenica 30 novembre, in diretta sul Nove dalle 19.30 con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Il programma propone un appuntamento ricco di contenuti e con un parterre di ospiti particolarmente variegato. Alberto Angela tra gli ospiti più attesi. Tra gli ospiti principali spicca Alberto Angela, uno dei divulgatori più amati. Sarà presente per raccontare il suo nuovo libro “Cesare. La conquista dell’eternità”, un viaggio nell’eredità storica e culturale del celebre condottiero romano. La presenza di Angela è sempre uno dei momenti più apprezzati dal pubblico, che segue con grande interesse i suoi racconti e le sue analisi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Fabio Fazio torna con Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni del 30 novembre 2025