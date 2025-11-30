F1 sarà il giorno di Lando Norris? Nel GP del Qatar il britannico può diventare Campione del Mondo

Alle ore 17:00 europee di domenica 30 novembre scatterà il Gran Premio del Qatar di F1. La gara potrebbe incoronare matematicamente Lando Norris come Campione del Mondo 2025. L’eventualità si verificherebbe nel caso in cui il ventiseienne britannico guadagnasse 4 punti al compagno di squadra Oscar Piastri e, al contempo, non ne perdesse più di 19 da Max Verstappen. Ieri, però, nella Sprint ha primeggiato l’australiano, capace di rosicchiare 2 punti al compagno di squadra, il quale ha comunque fatto ciò che doveva fare, ossia chiudere sul podio. Peraltro, nel GP odierno, sarà Piastri a scattare dalla pole position. 🔗 Leggi su Oasport.it

