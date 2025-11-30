F1 pagelle GP Qatar 2025 | geniale tattica Red Bull grave errore strategico per la McLaren

PAGELLE GP QATAR 2025 F1. Max Verstappen 10: dopo la pausa estiva ha collezionato nove podi consecutivi e cinque vittorie, rendendosi protagonista di una rimonta assolutamente folle destinata a rimanere negli annali della F1 a prescindere dall’epilogo di Abu Dhabi. In Qatar ribalta un weekend cominciato malissimo (6° nella Sprint Qualifying) su un tracciato perfetto per la McLaren, sfruttando l’errore strategico del team papaya e disputando una gara perfetta sotto ogni punto di vista. Oscar Piastri 9: la pessima strategia McLaren gli nega una vittoria ampiamente meritata e lo estromette con ogni probabilità dalla corsa al titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, pagelle GP Qatar 2025: geniale tattica Red Bull, grave errore strategico per la McLaren

