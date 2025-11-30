F1 Oscar Piastri | Col senno di poi dovevamo rientrare sotto Safety Car Si vede che non era destino…
Oscar Piastri mastica decisamente amaro dopo aver concluso al secondo posto al termine del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail, infatti, il pilota australiano partiva dalla pole position e voleva fare il bis dopo la Sprint Race ma uno scatenato Max Verstappen ha sfruttato il regolamento che imponeva i due pit-stop e ha vinto con pieno merito. Il nativo di Melbourne si è accontentato del secondo posto, ma ora è a -16 punti nella lotta per il titolo. La vittoria è andata ad uno strepitoso Max Verstappen che ha chiuso con un margine di 7. 🔗 Leggi su Oasport.it
