F1 Oscar Piastri | Col senno di poi dovevamo rientrare sotto Safety Car Si vede che non era destino…

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oscar Piastri mastica decisamente amaro dopo aver concluso al secondo posto al termine del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail, infatti, il pilota australiano partiva dalla pole position e voleva fare il bis dopo la Sprint Race ma uno scatenato Max Verstappen ha sfruttato il regolamento che imponeva i due pit-stop e ha vinto con pieno merito. Il nativo di Melbourne si è accontentato del secondo posto, ma ora è a -16 punti nella lotta per il titolo.  La vittoria è andata ad uno strepitoso Max Verstappen che ha chiuso con un margine di 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

f1 oscar piastri col senno di poi dovevamo rientrare sotto safety car si vede che non era destino8230

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Col senno di poi dovevamo rientrare sotto Safety Car. Si vede che non era destino…”

Altri contenuti sullo stesso argomento

f1 oscar piastri sennoF1, Oscar Piastri: “Col senno di poi dovevamo rientrare sotto Safety Car. Si vede che non era destino…” - Oscar Piastri mastica decisamente amaro dopo aver concluso al secondo posto al termine del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento ... Riporta oasport.it

f1 oscar piastri sennoF1: in Qatar Piastri risorge, sue la Sprint e la pole del Gran premio - A due Gran Premi dalla fine del mondiale piloti di F1 sono punti pesanti quelli conquistati da Oscar Piastri, vincitore della Sprint in Qatar, soprattutto per la scossa che danno al morale ... Lo riporta ansa.it

f1 oscar piastri sennoF1, Oscar Piastri: “È stata una grande qualifica, domani mi aspetto una gara dura” - Si sono da poco concluse sul tracciato di Losail le qualifiche valide per il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Oscar Piastri Senno