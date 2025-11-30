F1 oggi in tv GP Qatar 2025 | orario gara programma streaming

Oggi, domenica 30 novembre, andrà in scena il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Lusail, si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 178.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. Dalla pole-position scatterà Oscar Piastri. L’australiano, con la sua McLaren, è stato un po’ il dominatore di questo fine-settimana, conquistando le due pole (Sprint+GP) e aggiudicandosi la Sprint Race. Alle sue spalle ci sarà il compagno di squadra, leader del campionato, Lando Norris che cercherà di chiudere la partita iridata in Qatar, per non protrarla ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Qatar 2025: orario gara, programma, streaming

