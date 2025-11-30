F1 Max Verstappen | Abbiamo preso la decisione giusta adesso è tutto possibile

Si conclude con la straordinaria vittoria di Max Verstappen il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail, l’olandese ha condotto una gara perfetta, smarcando presto il primo pit-stop obbligatorio ed anticipando le McLaren al traguardo. Settimo successo stagionale per il pilota Red Bull, il terzo consecutivo in Qatar. Seconda piazza per Oscar Piastri (+7.9) che non riesce a concretizzare con la vittoria un weekend perfetto. Completa il podio la sorpresa del GP, la Williams di un brillante Carlos Sainz (+22.6) che ha sfruttato perfettamente la situazione dei pit-stop per ottenere il suo secondo podio stagionale dopo quello in Azerbaijan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Abbiamo preso la decisione giusta, adesso è tutto possibile”

