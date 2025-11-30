F1 le strategie per il GP del Qatar Obbligatorie due soste
Mancano ormai poche ore al Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail andrà in scena una gara di fondamentale importanza per l’assegnazione del titolo. In caso di vittoria, Lando Norris potrebbe già oggi laurearsi campione ma il britannico deve superare in pista il compagno di squadra Oscar Piastri, apparso molto veloce durante tutto il weekend. Attenzione anche all’imprevedibilità di Max Verstappen che scatterà dalla terza piazza. La FIA ha stabilito per il GP qatariota l ‘obbligo di due pit-stop ed i piloti non potranno coprire più di 25 giri sullo stesso treno di gomme. 🔗 Leggi su Oasport.it
