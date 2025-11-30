F1 Lando Norris | Peccato per l’errore di strategia Se ad Abu Dhabi faremo le cose per bene tutto andrà per il verso giusto

La delusione è immensa per Lando Norris al termine del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail infatti il pilota del team McLaren poteva addirittura vincere il suo primo titolo iridato, invece tutto si è trasformato in un incubo e ora il pilota classe 1999 dovrà sudarsela nel Gran Premio di Abu Dhabi della prossima settimana. Il vantaggio in classifica c’è ancora ma non potrà certo dormire sonni tranquilli. La vittoria è andata ad un clamoroso Max Verstappen che ha chiuso con 7.9 secondi su Oscar Piastri, mentre completa il podio Carlos Sainz a 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Peccato per l’errore di strategia. Se ad Abu Dhabi faremo le cose per bene tutto andrà per il verso giusto”

News recenti che potrebbero piacerti

Lando Norris campione in Qatar se... #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

POLE POSITION DI PIASTRI Piastri partirà in prima posizione nel Gp di domani pomeriggio in Qatar. Seguono sul podio Lando Norris e Max Verstappen. Quarta posizione per Russell, davanti ad Antonelli. Vai su X

F1, Lando Norris: “Peccato per l’errore di strategia. Se ad Abu Dhabi faremo le cose per bene tutto andrà per il verso giusto” - La delusione è immensa per Lando Norris al termine del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Scrive oasport.it

F1: Norris 'dura da digerire, oggi non e' stato un buon lavoro' - "È dura da digerire, avevamo fiducia nelle decisioni del team: abbiamo preso noi l'azzardo che invece sarebbe toccato ai nostri avversari prendere". Riporta ansa.it

F1 | GP Qatar 2025, Sprint/Qualifiche, Norris: “Peccato, ma la macchina è solida. Domani la gara sarà lunga” - Ecco e parole del capoclassifica britannico della McLaren, che scatterà alle spalle del suo compagno ... Segnala p300.it