F1 Lando Norris | Peccato per l’errore di strategia Se ad Abu Dhabi faremo le cose per bene tutto andrà per il verso giusto

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La delusione è immensa per Lando Norris al termine del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail infatti il pilota del team McLaren poteva addirittura vincere il suo primo titolo iridato, invece tutto si è trasformato in un incubo e ora il pilota classe 1999 dovrà sudarsela nel Gran Premio di Abu Dhabi della prossima settimana. Il vantaggio in classifica c’è ancora ma non potrà certo dormire sonni tranquilli. La vittoria è andata ad un clamoroso Max Verstappen che ha chiuso con 7.9 secondi su Oscar Piastri, mentre completa il podio Carlos Sainz a 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

