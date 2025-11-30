F1 in Qatar Verstappen trionfa ancora | seguono Piastri e Sainz tra 7 giorni la fine del Mondiale

Delusione per il leader del Mondiale, Lando Norris, che non è riuscito a chiudere i giochi, guadagnandosi solamente la quarta posizione. Adesso il britannico ha solo 12 punti di vantaggio su Verstappen e 16 sul compagno di squadra australiano, per cui nulla è ancora deciso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - F1 in Qatar, Verstappen trionfa ancora: seguono Piastri e Sainz, tra 7 giorni la fine del Mondiale

Altre letture consigliate

F1, GP Qatar: vince Verstappen davanti a Piastri, quarto Norris. Mondiale ancora aperto Segui tutte le news su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/motori-formula-uno-f1-losail-qatar-pole-sprint-gara-piastri-norris-verstappen-russell-leclerc-ha - facebook.com Vai su Facebook

Norris, in Qatar match ball per il Titolo. Ma Piastri e Verstappen ci sperano ancora Vai su X

F1 GP Qatar | Verstappen trionfa e vince sulle McLaren: “In lotta fino alla fine” - A decidere il mondale è l'incidente di Nico Hülkenberg e Gasly che, provvidenziale, arriva al settimo giro. msn.com scrive

In Qatar vince Verstappen, Mondiale di F1 apertissimo - Uno strepitoso Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, e tiene aperta la lotta per il titolo iridato fino all'ultima g ... Come scrive msn.com

F1: Qatar;Verstappen 'gara incredibile, in lotta fino alla fine' - "È stata una gara incredibile, abbiamo preso la decisione giusta col team, rientrando con la Safety Car. sport.quotidiano.net scrive