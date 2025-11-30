F1 Gp Qatar |  Verstappen trionfa e fa paura per il Mondiale Norris 4° Si decide tutto ad Abu Dhabi

Xml2.corriere.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strategia perfetta della Red Bull, Max vince davanti a Piastri. Sainz sul podio, male le Ferrari: Leclerc 8, Hamilton 12°. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

f1 gp qatar 160verstappen trionfa e fa paura per il mondiale norris 4176 si decide tutto ad abu dhabi

F1 Gp Qatar: Verstappen trionfa e fa paura per il Mondiale, Norris 4°. Si decide tutto ad Abu Dhabi

