F1 Gp Qatar | Verstappen trionfa e fa paura per il Mondiale Norris 4° Si decide tutto ad Abu Dhabi
Strategia perfetta della Red Bull, Max vince davanti a Piastri. Sainz sul podio, male le Ferrari: Leclerc 8, Hamilton 12°. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Scopri altri approfondimenti
F1, GP Qatar: vince Verstappen davanti a Piastri, quarto Norris. Mondiale ancora aperto Segui tutte le news su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/motori-formula-uno-f1-losail-qatar-pole-sprint-gara-piastri-norris-verstappen-russell-leclerc-ha - facebook.com Vai su Facebook
Norris, in Qatar match ball per il Titolo. Ma Piastri e Verstappen ci sperano ancora Vai su X
GP Qatar: capolavoro Verstappen, vince e rimanda tutto ad Abu Dhabi, harakiri McLaren. Ferrari disperse - Il racconto in diretta del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si legge su sport.virgilio.it
F1 | GP Qatar, Verstappen e Red Bull fantastici: titolo rimandato ad Abu Dhabi! [RISULTATI] - Il talento del quattro volte iridato, unito ad una strategia impeccabile della Red Bull, hanno permesso a Super Max di conquistare la ... Secondo f1grandprix.motorionline.com
F1 GP Qatar: Verstappen miracoloso riapre il Mondiale (10), Norris fatica (6,5), Leclerc anonimo (5,5) - Il quattro volte Campione del Mondo ha tagliato per il primo il traguardo, davanti a Piastri e Sainz. Scrive msn.com