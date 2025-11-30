F1 Gp Qatar | Verstappen 1° davanti a Piastri Antonelli resiste a Norris 5° Pit-stop completati | Live

Xml2.corriere.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Losail penultimo appuntamento della stagione, Lando può chiudere i conti ma deve battere Verstappen e Piastri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

f1 gp qatar verstappen 1176 davanti a piastri antonelli resiste a norris 5176 pit stop completati 160live

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Qatar: Verstappen 1° davanti a Piastri, Antonelli resiste a Norris (5°). Pit-stop completati | Live

Altre letture consigliate

f1 gp qatar verstappenF1 GP Qatar, la gara in diretta LIVE: Piastri davanti a Norris e Verstappen, ma l’incidente tra Hulkenberg e Gasly favorisce Max - Piastri, Norris e Verstappen per la vittoria e per il mondiale, Ferrari a caccia di rimonta con Leclerc e ... Scrive fanpage.it

f1 gp qatar verstappenLIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Verstappen e Red Bull pescano il jolly e portano il Mondiale ad Abu Dhabi - Strategia perfetta della Red Bull, il Mondiale va ad Abu Dhabi GIRO ... Come scrive oasport.it

f1 gp qatar verstappenF1 diretta GP Qatar LIVE: pit stop Max, Piastri e Norris davanti ma devono fermarsi. Kimi 5°, Ferrari imbottigliate - Il racconto in diretta del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Gp Qatar Verstappen