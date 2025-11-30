F1 Gp Qatar la gara Piastri parte in pole Norris 2° può vincere il Mondiale Leclerc scatta decimo Diretta

Xml2.corriere.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Losail penultimo appuntamento della stagione, Lando può chiudere i conti ma deve battere Verstappen e Piastri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Qatar, la gara. Piastri parte in pole, Norris (2°) può vincere il Mondiale. Leclerc scatta decimo Diretta

