F1 Gp Qatar la gara | Piastri allunga su Norris dietro Verstappen dopo la sosta Leclerc 9° Diretta

Xml2.corriere.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Losail penultimo appuntamento della stagione, Lando può chiudere i conti ma deve battere Verstappen e Piastri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

f1 gp qatar la gara piastri allunga su norris dietro verstappen dopo la sosta leclerc 9176160diretta

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Qatar, la gara: Piastri allunga su Norris, dietro Verstappen dopo la sosta. Leclerc 9° Diretta

Altri contenuti sullo stesso argomento

f1 gp qatar garaF1 diretta GP Qatar: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE - Domenica potenzialmente decisiva per il Mondiale, con Piastri che parte in pole davanti a Norris e Verstappen. Si legge su corrieredellosport.it

f1 gp qatar garaF1, GP Qatar: In corso la gara: Piastri in pole, ma è Norris ad avere il match point - Il pilota australiano della Mclaren, vincitore della gara sprint, è partito in pole position nel penultimo appuntamento del Mondiale. Scrive rainews.it

f1 gp qatar garaLIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: si avvicina il pit stop Mclaren, momento delicato del Mondiale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 20/57 La Mclaren deciderà di effettuare un doppio pit stop al giro 25 o fermeranno prima uno dei due ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Gp Qatar Gara