F1 Gp Qatar 2025 | vince Verstappen su Piastri Norris quarto
Max Verstappen con la sua Red Bull ha vinto il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese, grazie a una sapiente gestione dei pit stop, ha preceduto sul traguardo l’australiano Oscar Piastri su McLaren che era partito dalla pole position. Terzo posto a sorpresa per la Williams dello spagnolo Carlos Sainz Jr, mentre al quarto posto si è piazzato il leader del Mondiale Lando Norris sull’altra McLaren davanti a un ottimo Kimi Antonelli quinto su Mercedes. Male le Ferrari, con Charles Leclerc soltanto ottavo e Lewis Hamilton che non è andato oltre la 12esima posizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
F1, GP Qatar: vince Verstappen davanti a Piastri, quarto Norris. Mondiale ancora aperto Segui tutte le news su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/motori-formula-uno-f1-losail-qatar-pole-sprint-gara-piastri-norris-verstappen-russell-leclerc-ha - facebook.com Vai su Facebook
Gp Qatar, Piastri vince la gara sprint: Norris terzo, domani può vincere il Mondiale lapresse.it/sport/f1/2025/… lapresse.it/sport/f1/2025/… Vai su X
F1 diretta GP Qatar: Verstappen vince e tiene il Mondiale aperto. Ferrari anonime LIVE - Domenica potenzialmente decisiva per il Mondiale, con Piastri che parte in pole davanti a Norris e Verstappen. Lo riporta corrieredellosport.it
F1. Verstappen vince il Gran Premio del Qatar 2025! Piastri e Norris rimandano il titolo ad Abu Dhabi - Dalla pole scatterà Oscar Piastri ma al suo fianco ci sarà Lando Norris che si gioca il primo match point al titolo mondiale. Riporta automoto.it
F1 | GP Qatar, Verstappen e Red Bull fantastici: titolo rimandato ad Abu Dhabi! [RISULTATI] - Il talento del quattro volte iridato, unito ad una strategia impeccabile della Red Bull, hanno permesso a Super Max di conquistare la ... f1grandprix.motorionline.com scrive