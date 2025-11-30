Max Verstappen con la sua Red Bull ha vinto il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese, grazie a una sapiente gestione dei pit stop, ha preceduto sul traguardo l’australiano Oscar Piastri su McLaren che era partito dalla pole position. Terzo posto a sorpresa per la Williams dello spagnolo Carlos Sainz Jr, mentre al quarto posto si è piazzato il leader del Mondiale Lando Norris sull’altra McLaren davanti a un ottimo Kimi Antonelli quinto su Mercedes. Male le Ferrari, con Charles Leclerc soltanto ottavo e Lewis Hamilton che non è andato oltre la 12esima posizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - F1, Gp Qatar 2025: vince Verstappen su Piastri, Norris quarto