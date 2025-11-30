F1 Gp Qatar 2025 | vince Verstappen su Piastri Norris quarto

Max Verstappen con la sua Red Bull ha vinto il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese, grazie a una sapiente gestione dei pit stop, ha preceduto sul traguardo l’australiano Oscar Piastri su McLaren che era partito dalla pole position. Terzo posto a sorpresa per la Williams dello spagnolo Carlos Sainz Jr, mentre al quarto posto si è piazzato il leader del Mondiale Lando Norris sull’altra McLaren davanti a un ottimo Kimi Antonelli quinto su Mercedes. Male le Ferrari, con Charles Leclerc soltanto ottavo e Lewis Hamilton che non è andato oltre la 12esima posizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

