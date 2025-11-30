F1 George Russell | L’aria ha sporca ha influenzato siamo vicini a ottenere il secondo posto nei costruttori
Non è andata come sperava George Russell. Il britannico si è infatti dovuto accontentare solo della sesta moneta al GP del Qatar, penultimo atto dell’infuocato Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena sul tracciato di Losail. Giornata complicata per il pilota della Mercedes che, per l’occasione, era partito dalla seconda fila. Il nativo di King’s Lynn nella fattispecie ha ceduto il passo al vincitore Max Verstappen, il quale ha arginato Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lando Norris e Andrea Kimi Antonelli che, anche in questa occasione, ha chiuso la gara davanti al compagno di squadra. Una volta arrivato in zona mista, Russell ha analizzato la sua gara: “ Non credo che ci rendessimo conto di quanto l’aria sporca ci stesse influenzando – ha detto Russell – Ero indietro, a meno di 1,5 secondi dalle altre vetture. 🔗 Leggi su Oasport.it
