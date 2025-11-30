F1 Fernando Alonso | Weekend sopra le nostre aspettative ma siamo stati anche fortunati
Fernando Alonso ha concluso in top 10 il GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1. Nello specifico il pilota dell’Aston Martin ha centratoil settimo posto, andando nuovamente a punti dopo la settima piazza raccolta ieri nella Sprint. Una volta approdato in zona mista, l’ex Campione del Mondo ha parlato della sua prestazione: “ Due punti ieri e sei oggi superano le nostre aspettative per questo fine settimana – ha detto Alonso – Dopo l’ingresso della Safety Car, abbiamo adottato la strategia a due soste insieme a tutti gli altri. Stasera non avevamo il ritmo per lottare per il comando”. 🔗 Leggi su Oasport.it
